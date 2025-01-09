الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

سيف الجزيري يتعرض لوعكة صحية في الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، تعرض لنزلة برد حادة قبل مران الغد الجمعة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لم يتحدد موقف سيف الجزيري من مران الغد، خاصةً أنه يخضع لفحوصات طبية دقيقة بعد معاناته من نزلة البرد ولكن الأقرب غيابه عن المران الجماعي".

واختتم: "مصدر مقرب من اللاعب كشف حقيقة إعلان رحيله عن النادى بعد "الإستوري" الذي نشره على صفحته بالأمس مؤكدًا أنه تم إعادة نشره بالخطأ ولم يقصد اللاعب به أي شيء".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة غدًا من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الزمالك الول أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

 

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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