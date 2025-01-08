الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

آخر تطورات شكوى سيف الجزيري ضد الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات شكوى سيف الجزيري مهاجم الفريق ضد النادي لتأخر الحصول علي مستحقاته. 

وقال المصدر: “حتى الآن لا يوجد جديد.. اللاعب قام بإنذار النادي وإذا أراد فسخ تعاقده هذا شئ يعود للاعب”. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس،  بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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