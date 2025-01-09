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رياضة

جروس: الزمالك تأثر أمام أبو قير للأسمدة بسبب توقيت المباراة

جروس
جروس

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت اليوم في بطولة كأس مصر كانت صعبة، وتوقعت صعوبتها.

جروس مدرب الزمالك 

وأضاف المدير الفني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا: "من الجيد أن الزمالك سجل هدفًا في توقيت مبكر، ولم يحالفنا التوفيق في ركلة الجزاء التي أهدرها زيزو، والفريق كان جيدًا من الناحية الدفاعية، وكان يجب أن نكون أكثر شراسة ولكن الفريق حقق الهدف المطلوب قبل مواجهة الأحد أمام بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية".

وواصل: "علينا أن نغلق ملف مباراة الكأس للتركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة، ولا أتواجد منذ فترة طويلة، وأحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وأفعل ذلك بطريقتي، وأعلم أن لدينا مباراة مهمة بعد يومين".

وأضاف جروس: "عبد الله السعيد سيكون جاهزًا لمباراة بلاك بولز المقبلة بعد مشاركته في 90 دقيقة خلال مباراة اليوم، ومن الوارد أن تحدث تغييرات أكثر في مشاركة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من عنصر في كل مركز".

وفيما يخص مشاركة الثلاثي محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود قال: "الثلاثي لعب بشكل جيد، والخصم لم يكن لديه خطورة على مرمى الزمالك".

وتحدث عن تأثر الزمالك بتوقيت المباراة قائلًا: "هناك تأثر نعم ولا أعلم سبب خوض اللقاء في هذا التوقيت، وقد يكون ذلك لأسباب تسويقية".

واختتم المدير الفني قائلًا: "أحمد فتوح تعرض للإصابة بشد عضلي، ولذلك تم تغييره للحفاظ عليه".

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في مباراة لم يتحدد موعدها حتى الآن.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الزمالك

حراسة المرمى: السيد الصاوي.

خط الدفاع: أحمد عادل  – محمود علاء – محمد أحمد – محمد علاء.

خط الوسط: يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع.

خط الهجوم: هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

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