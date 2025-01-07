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ثقافة وفنون

صبا مبارك: تعرضت للخيانة وهذا الشخص لا أنجذب إليه (فيديو)

الفنانة صبا مبارك،
الفنانة صبا مبارك، فيتو

صبا مبارك، كشفت الفنانة صبا مبارك، تعرضها لموقف مشابه لدورها “سلمى” في مسلسل "وتر حساس"، موضحة أن أي شخص زوج صديقة لي أضعه في منطقة الأخوة ولا أسمح لنفسي بالدخول معه في قصة حب لأنني لا أسمح لنفسي بذلك وأرفض حدوث ذلك مع أي زوجة.

موقف صبا مبارك من الدخول في قصة حب مع شخص مرتبط

وأضافتْ خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة أون أنا لا يجذبني أو يلفتني شخص مرتبط بإمرأة أخرى ولو هو حاول يقرب مني بيفقد احترامه عندي.

صبا مبارك تكشف عن تعرضها للخيانة

ولفتت إلى أنها تعرضت للخيانة من صديقة لها وبالتالي لا أقبل أن أخطف شخصًا من زوجته أو حبيبته سواء كانت صديقة أو أي امرأة أخرى لأنه بالنسبة لي شيء مؤلم".


أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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صبا مبارك الفنانة صبا مبارك مسلسل وتر حساس لميس الحديدي برنامج كلمة اخيرة قناة اون

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