الدوري السعودي، مشادة بين كريستيانو رونالدو ومدافع الأخدود (فيديو)

شهدت مباراة فريقي النصر والأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، لحظة توتر كبيرة إثر مشادة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافع الأخدود.

وجاءت المشادة بين كريستيانو رونالدو ولاعب الأخدود، حيث طالب رونالدو مدافع الأخدود بأن يغادر أرض الملعب بسبب الإصابة في رأسه، قبل أن يوجه السبيعي رد فعل غاضب تجاه النجم البرتغالي.

وتصاعدت المشادة بين اللاعبين ووصلت إلى الاشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل زملاؤهم من الفريقين لتهدئة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

مشادة بين الاسطورة كريستيانو ولاعب الاخدود ! pic.twitter.com/rve7EGFV4Y — عالم القوت (@GOATTWORLD) January 9, 2025

وألغى الحكم هدف النصر عن طريق ساديو ماني بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الأخدود هدفا بالدقيقة 6 عن طريق سافيو جودوين.

وتعادل ساديو ماني للنصر في الدقيقة 29.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 42.



تشكيل النصر ضد الأخدود



وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: أوتافيو، جابرييل، علي الحسن.

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الأخدود أمام النصر

ويستقبل نادي النصر، نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الثامنة من مساء الخميس، على ملعب الأول بارك.

وواجه نادي النصر، نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتين، نجح في الفوز بالمواجهتين، مسجلا خمس أهداف، وتلقت شباكه هدفين.

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