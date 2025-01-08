الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

هل ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد؟

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

نفى علي العنزي، المحلل ببرنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، الأخبار الرائجة حول تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شرطًا غريبًا على إدارة النصر السعودي لتجديد عقده.

وينتهي عقد رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد أقل من نصف عام، وتحديدًا في 30 يونيو 2025، فيما لا يزال استمراره في الدوري السعودي للمحترفين غير مؤكد، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله عن النادي وعودته إلى أوروبا.

تقارير ترجح ربط رونالدو بقاءه مع النصر السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد 

وروجت بعض التقارير الإخبارية أن رونالدو ربط تجديد عقده بقدوم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، إلى ملعب الأول بارك في الرياض والانضمام للنصر في شهر يناير الجاري.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على موقع "إكس"، فإن كريستيانو رونالدو يضغط بشدة على إدارة النادي والرئيس التنفيذي الجديد ماجد الجمعان، من أجل التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو في الميركاتو الشتوي الجاري، بناء على رغبة من جانب اللاعب لدعم الفريق".

وردّ المحلل الرياضي في برنامج "دورينا غير" علي العنزي على تلك الأخبار بالقول عبر حسابه بمنصة "إكس" إن "كل ما يتم تداوله بشأن كريستيانو رونالدو واشتراطه على إدارة النصر التعاقد مع كاسيميرو غير صحيح إطلاقًا".

وينتهي عقد كاسيميرو، الذي انضم لمانشستر يونايتد بداية موسم 2022-2023، قادمًا من ربال مدريد، في يونيو 2026، لكن عدم انتظام مشاركات اللاعب تحت قيادة روبن أموريم في تشكيلة الشياطين الحمر قد يدفعه نحو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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