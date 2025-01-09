الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الذهب محليا وعالميا بتعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302جنيها “بيع”، 4274جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا “بيع”، 3745جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيها “بيع”، 3205جنيه “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30120جنيهًا “بيع”، 29920 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

 

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس لتصل إلى أعلى مستوى في قرابة أربعة أسابيع، مع استقرار الدولار، عقب بيانات أشارت إلى أن سوق العمل الأمريكي كافح في العام الماضي وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 21.7 دولار إلى 2694.1 دولار للأوقية في تمام الساعة 05:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتتجاوز أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

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