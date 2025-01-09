الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

رويترز: إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى اتفاق بين الاحتلال وحماس

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، لم تسمها، اليوم الخميس: إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحمــاس.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين إسرائيل وحمــاس

قال وزير الثقافة والرياضة وعضو حزب الليكود الإسرائيلي، ميكي زوهار، إنه يجب أن يدعم أعضاء الحكومة ما وصفها بالصفقة المهمة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. 

رئيس الموساد يتوجه الى قطر 

ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

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