الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

إصابة شخصين صدمتهما سيارة في الغربية

إصابة شخصين صدمتهما
إصابة شخصين صدمتهما سيارة في الغربية

 صدمت سيارة ملاكي دراجة نارية كانت تسير على طريق  بلشاى - كفر الزيات في محافظة الغربية ما أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن الدراجة، وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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بلاغ للأجهزة الأمنية 


 تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وإصابة شخصين يستقلان دراجة بخارية.

السيارة كانت تسير بسرعة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وتبين أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، وصدمت الدراجة أثناء محاولة قائدها تفادي الاصطفاف المفاجئ.

و أكد شهود عيان أن قائد السيارة لم يتوقف لمساعدة المصابين بل قام بالفرار من مكان الحادث فور وقوعه.

تم تحرير محضر حيال تلك الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة للتعرف على تفاصيل الحادث والبحث عن قائد السيارة الفار.


 بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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