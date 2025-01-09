الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

الفنانة نورهان منصور
الفنانة نورهان منصور

 بدأ  عدد من نجوم الفن التوافد علي السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، تحت شعار «السينما الإفريقية قمر 14».

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2025  

 


ومن داخل معبد الأقصر وفي حضن الآثار المصرية مر علي السجادة الحمراء النجوم والنجمات، واستطاعوا خطف الأنظار بإطلالات رائعة، وأنيقة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدن علي صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

 

وفي المعبد، تم استقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت في مدخل المعبد، حيث بدأ توافد النجوم منذ قليل، إلى حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومن كان من أبرز الحضور النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، النجم خالد النبوي، الفنان نور النبوي، الكاتبة الصحفية علا الشافعي، والفنان أحمد مجدي، المخرج خالد يوسف، الناقد طارق الشناوي، النجمة تارا عماد، الفنان عمر الشناوي، السيناريست والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان طارق الإبياري.

وحضر كذلك من الفنانين المصريين: الفنانة نورهان منصور، الفنان نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة نورين أبو سعدة، المخرج أحمد مختار، الفنان عمرو عبد العزيز، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق، وحضر من النجوم العرب والأفارقة: النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، نجمة هوليود والمشاركة في أفلام عالمية، والناقد السنغالي نجيب سانية، المخرجة الفلسطينية ليالي بدر.


مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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