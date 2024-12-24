الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

إخماد حريق بمصنع للطوب بالشرقية إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 عمال

حريق مصع طوب، فيتو
حريق مصع طوب، فيتو

شب حريق داخل مصنع طوب بقرية تابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، جراء انفجار أسطوانة غاز مساء اليوم حيث تم الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف.

وفاة أحد مصابي حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان في الشرقية

إصابة 4 عمال بحروق جراء حريق مصنع طوب بقرية في الشرقية

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بقرية تابعة مركز منيا القمح إثر انفجار أسطوانة غاز ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية.

بانتقال قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات اطفاء واسعاف جرى السيطرة علي الحريق ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إدارة الحماية المدنية..تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها  عمال المصانع

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية تؤدي للحرائق

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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