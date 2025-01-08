الأقصر تبحث استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك 146 لمجابهة الأزمات والكوارث

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا للتنسيق ما بين الأجهزة المعنية وتحديد مهام كل جهة، في ضوء استعدادات محافظة الأقصر لتنفيذ التدريب العملي المشترك لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى (146) لمجابهة الأزمات والكوارث المقرر تنفيذه خلال الفترة من 16 وحتى 18 فبراير المقبل.

خطة مواجهة الأزمات والكوارث في الأقصر

جاء ذلك بحضور أحمد وزيرى السكرتير العام للمحافظة والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالمحافظة ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي هيئات الرعاية الصحية والإسعاف والهلال الأحمر والأزمات والكوارث ومديريات الصحة والطب البيطرى والتربية والتعليم والتضامن والزراعة والطرق والشباب والرياضة والتموين والري وحماية البيئة والإسكان والمرافق والأوقاف وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح محافظ الأقصر أن الهدف من تنفيذ التدريب العملى المشترك لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى (146) لمجابهة الأزمات فرض موقف أزمة ( سيول - إنقلاب قطار - اشتعال حرائق - انهيار مبنى -.... إلخ) داخل المحافظة، ثم تتدخل كل مديرية من مديريات المحافظة وفقًا لما لديها من إمكانات ومعدات وطاقات بشرية وخبرات قادرة على التخطيط والتنفيذ بالمشاركة فى حل الموقف.

وذلك إلى جانب اصطفاف المعدات الفنية والهندسية مع إجراء اختبار طريق لقياس مدى قدرة المعدات على تنفيذ المهام المطلوبة، ومن خلال فرض موقف طارئ ( مفاجئ ) بواسطة كلًا من ( قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى) لقياس مدى قدرة الأجهزة التنفيذية (قوات الأمن المرور - الإسعاف - النجدة – التضامن الاجتماعى – الشباب والرياضة – الصحة – التربية والتعليم – الرى – الإسكان الأوقاف – الكنيسة - الطرق – الزراعة – الحماية المدنية -وغيرها من الجهات المنوطة ) على التعامل مع الحدث

فضلًا عن إنشاء معسكر إيواء عاجل وفق إمكانيات المحافظة حتى يضمن المتضررون ملاذًا ملائمًا ينهض على تلبية احتياجاتهم الضرورية مما يسهم فى رفع الروح المعنوية لديهم.



كما أضاف محسن الشامي مدير عام الأزمات والشبكة الوطنية للكوارث أن دقة البيانات وتحديثها عنصر هام لضمان إدارة الأزمة بشكل صحيح بأقل خسائر ممكنة.

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