جريمة اهتزت لها 15 مايو.. شاب يقتل والديه ويحطم محتويات الشقة.. الجيران: مضطرب عقليا.. والنيابة تأمر بعرضه على الطب النفسي

جريمة بشعة شهدتها المجاورة 27 بـ مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، عندما أقدم شاب ثلاثيني على إنهاء حياة والداه داخل شقتهم عقب التعدى عليهم وتحطيم محتويات الشقه عليهم حتى فارقوا الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقتل شخص وزوجته فى مدينة 15 مايو

كان المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص وزوجته على يد نجلهم بمجاورة 27 بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص وزوجته داخل غرفة الصالة وسط بركة من الدماء، وبعثرة فى جميع محتويات الشقة.

كما كشفت المعاين، العثور على شاب ثلاثيني فى حالة انهيار وتشنق، وتم نقل الجثتين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على الشاب وإقتيادة الى ديوان القسم.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان وجيران المجنى عليهم الذين أكدوا المتهم يعانى من بانفصام في الشخصية وهو نجل المجنى عليهم.

وأضافوا، أن المتهم منذوا فترة يعانى من انفصام في الشخصية، وقام والديه بوضعه فى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وان المتهم بتلقى العلاج منذ 10 سنوات.

وأكدوا الجيران، إن والديه واجهوا تحديات كبيرة لمساعدته فى علاجة من انفصام الشخصية والاضطراب النفسية.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية".

وبالعرض على نيابة 15 مايو والتبين، أمرت بعرض جثتي لمسن وزوجته، على الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثامين الضحايا، لبيان سبب الوفاة وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

كما أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض المتهم بقتل والديه، على مستشفى الأمراض العقلية لوضعه تحت الملاحظة، للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، ومدى مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة وقت وقوعها من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.