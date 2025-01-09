العثور على جثة متحللة داخل شقة في ظروف غامضة بمايو

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص داخل شقته بمدينة 15 مايو في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

رائحة كريهة داخل شقة سكنية بمدينة مايو

وكان المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، قد تلقي بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص داخل غرفة نومه بشقة مدينة 15 مايو، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وبتوقيع الكشف الظاهري علي الجثمان بواسطة مفتش الصحة، أشار إلي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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