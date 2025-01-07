الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

القبض علي بلوجر بتهمة بث فيديو تسول واستغلال مريضة بـ15 مايو

القبض علي بلوجر
القبض علي بلوجر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي بلوجر لبث فيديو تسول، وقامت باستغلال مريضة والادعاء بأنها والدتها في مدينة 15 مايو.

 

القبض علي بلوجر لبث فيديو تسول واستغلال مريضة 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص)، و(سيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى") مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. لقيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول (مسنة "تعانى من مرض الزهايمر") والادعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين.

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وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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