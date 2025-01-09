إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في الفيوم بينهم ثلاث أطفال بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف موازي لجانب طريق قرية أبو عش الزراعي بدائرة مركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار وكيل النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى مصرف موازي لجانب طريق ابو عش بدائرة المركز، ويوجد مصابين، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، والإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال من ركاب السيارة، وتبين إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، ووضعوا تحت الملاحظة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة ندب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحرير تقرير عن حالة السيارة، وتحديد مسئولية قائدها، وتولي التحقيق.

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