الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

لجنة هندسية لمعاينة عقار التوفيقية المحترق

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى نشب أعلى العقار رقم ١٨ شارع سوق التوفيقية بحى الأزبكية، لمتابعة جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

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رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وعدد من قيادات المحافظة. 

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

 

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بحجرة أعلى سطح العقار المكون من ارضي و٤ طوابق، تستخدم كمخزن كاوتش وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق والإطفاء بتواجد ٧ سيارات إطفاء.

ونتج عن الحريق ٣ حالات اصابة باختناق، وحروق طفيفة وتم اسعافهم بموقع الحادث، ولم يمتد الحريق إلى مبان أخرى.

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