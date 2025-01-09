المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بالأزبكية (صور)

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مخزن لقطع غيار السيارات بالتوفيقية فى منطقة الأزبكية، أن المخزن عبارة عن شقة على مساحة 250 مترًا تستخدم كمخزن لقطع غيار السيارات.

ورجحت المعاينة أن ماسًا كهربائيًّا وراء اندلاع الحريق داخل المخزن، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حريق مخزن قطع غيار السيارات بالأزبكية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة تستخدم كمخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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