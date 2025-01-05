الأحد 05 يناير 2025
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محافظ القاهرة يشهد احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد نائبا عن رئيس الوزراء

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

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وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، داعيا أن يعيد الله المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة مسلميها ومسيحيها.


وأضاف محافظ القاهرة أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام والألفة تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة منذ القدم ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.


شهد الاحتفال عدد من الوزراء، والمحافظين، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة،  ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الدولة.


وكان محافظ القاهرة أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.


كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.


كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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