حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

أجبر حريق هائل اندلع أمس الثلاثاء قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأمريكية الكبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات التي حذّرت من أنّ النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.

واندلع الحريق ظهر الثلاثاء في حيّ باسيفيك باليساديس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات.



وتسبب الحريق في تدمير منازل واختناقات مرورية فيما أجلت السلطات 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: إنّ السلطات أحصت «العديد من المباني التي دمّرت بالفعل من جراء الحريق».

وأوضحت السلطات أنّها أصدرت أوامر لحوالي 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران.

ولم يسجّل وقوع إصابات حتى الآن.

وقال أحد سكّان الحي لقناة «كي تي إل إيه» التلفزيونية المحليّة: «لم أعتقد قطّ أنّ الرياح يمكن أن يكون لها مثل هكذا تأثير على النار».

وأضاف أنّه رأى «ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر في الهواء».

وتم إخلاء العديد من مباني الحريق وأصبح السكان في حالة ذعر بعد أن لم يتمكّنوا من أن يأخذوا معهم سوى عدد ضئيل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة.

ووجد كثيرون آخرون أنفسهم عالقين في ازدحام مروري خانق. ومن هؤلاء كيلسي ترينور التي قالت: «لم يكن هناك أيّ مكان يذهبون إليه. لقد ترك الناس سياراتهم وهربوا سيرًا».

وأضافت «كان الجميع يطلقون أبواقهم، وكانت النيران تحيط بنا من كل اتجاه، من اليمين واليسار. كان الأمر مرعبًا».

وتسبّب الحريق بسحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة الكبيرة.

واندلع الحريق في أسوأ وقت بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس التي تشهد رياحًا عاتية.



وقال مسؤولون: إن ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.

واتسعت رقعة الحريق سريعا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تلتهم منازل وجرافات تزيل مركبات مهملة عن الطرق لتتمكن مركبات الطوارئ من المرور.

وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس انجلوس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم: إن لوس انجلوس بدأت في نقل موارد مكافحة الحرائق من شمال الولاية إلى جنوبها في وقت مبكر من يوم السبت نظرًا إلى التحذيرات من الطقس.

وذكرت كريستين كراولي، رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أن أكثر من 25 ألف شخص في 10 آلاف منزل تعرضوا للخطر وهو ما يعادل تعداد سكان منطقة باسيفيك باليساديس تقريبًا وإن أكثر من خمسة بالمئة من المنطقة التي تبلغ مساحتها 23431 فدانًا تعرضت للحريق.



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