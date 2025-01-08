إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سوزوكي علي الطريق الغربي في الفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي في الفيوم، علي طريق القاهرة – اسيوط الغربي، بالقرب من محطة الصوامع التابعة لوزارة التموين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بورود إشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من محطة صوامع، ومدخل قرية قصر الباسل، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من مركز شرطة اطسا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص، نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي، بسبب السرعة الزائدة التي افقدت قائد السيارة السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن حالة السيارة، وتحديد مسئولية قائدها عن الحادث، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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