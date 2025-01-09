تسريب غاز في محطة بنزين الديب بالسنطة والحماية المدنية تتدخل

شهدت محطة بنزين الديب بمدينة السنطة في محافظة الغربية، حادث تسرب غاز من تنكات المحطة، ما استدعى تحركًا سريعًا من قوات الحماية المدنية والشرطة لمتابعة الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة حول وجود تسريب غاز من إحدى التنكات داخل المحطة، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلامة العامة، لا سيما في ظل إمكانية اشتعال النيران.

فرق الحماية المدنية

وانتقلت فرق الحماية المدنية بـ الغربية إلى الموقع بالتعاون مع رجال المباحث، حيث تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمحطة بشكل كامل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسريب ومنع حدوث أي انفجارات أو اشتعال للنيران. كما تم توجيه تعليمات لفرق إطفاء الحرائق لتأمين المنطقة وضمان عدم تفاقم الوضع.

فحص ملابسات الحادث

وفي الوقت نفسه، بدأ رجال المباحث في فحص ملابسات الحادث والتحقيق في أسباب تسريب الغاز، حيث تم العمل على فحص التنكات بشكل دقيق لتحديد مصدر التسريب.

ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار بشرية حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على الوضع ومنع حدوث أي تداعيات قد تهدد سلامة المواطنين في المنطقة.

من جانب آخر، أكد مسؤولون في محطة بنزين الديب أن عمليات الفحص والصيانة ستجري على الفور للتأكد من سلامة جميع التنكات والأنظمة المتعلقة بالغاز في المحطة.

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