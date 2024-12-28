محمد العرابي يكشف علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية

كشف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق عن علاقة أمريكا بالأنظمة العربية، لافتا إلى أن كل دولة ولها سياقها، ولا نستطيع أن نضع كل الدول العربية فى إطار واحد فى علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف العرابى فى تصريح لـ"فيتو"، أن مصر تختلف عن الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وبالتالى لا نستطيع أن نقول بأن العلاقة تسير فى سياق واحد، أمريكا تتعامل مع كل دولة على حدة فى إطار معين.

وتابع العرابى، أنه بالطبع علاقة أمريكا بالعراق مختلفة وسوريا مختلفة أيضا، ومن هنا لا نستطيع أن نضع سياقا واحد فى معاملاتها مع كل الدول العربية، موضحا أن كل دولة ولها محدداتها ولها أسلوب الاقتراب منها، وبالتالى أمريكا تنظر لكل دولة فى إطار مصالحها أيضا.

وفى وقت سابق أكد السفير محمد العرابى، أن أمريكا بالفعل هى الحاضنة الأساسية لإسرائيل، ولا يستطيع أحد الجدال فيه على الإطلاق، لافتا إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل دعما مستمرا وكاملا سواء كان دعما عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا فى المحافل الدولية أيضا وهذا أمر متوقع.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، من يقوم برسم سياسة لابد أن يضع ذلك الأمر نصب عينيه، وهى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل تحت أى ظرف من الظروف وهذا الأمر واضح للغاية.

وتابع العرابى، أن الولايات المتحدة ترى فى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة لا تستطيع الاستغناء عنها، وبالتالى ستظل داعمة لها نتيجة الموقع الجغرافى الذى يعتبر فى منطقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العرابى، إلى أن الأمر ليس للنفط فقط، ولكن الأمر أيضا فى السيطرة على أماكن حساسة وهامة بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة، وفى إطار تنافسها مع روسيا ومع الصين، وبالتالى هى ترى فى إسرائيل قاعدة متقدمة عسكرية لها.

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