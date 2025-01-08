الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقود حاليًّا حركة دبلوماسية غربية محسوبة وعقلانية في التعامل مع قضية سوريا، التي تشهد مرحلة مفصلية.

 

دعم أمريكا للجولاني 

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة منذ البداية في دعمها للإدارة الانتقالية أو القيادة الجديدة في سوريا بعد مغادرة النظام السابق، ما تمثل في زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية إلى دمشق، مما يعد تغييرًا كبيرًا في العلاقات الأمريكية السورية.

 

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية اتخذت في 5 أو 6 يناير 2025 إجراءات مالية تقييدية لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار التخفيف النسبي للعقوبات المفروضة على سوريا، مما يعكس التحركات الغربية في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع فرنسا وألمانيا اللتين تُعتبران لاعبين رئيسيين في هذا الملف، وسيُختتم هذا التحرك بلقاء في روما يوم 8 يناير 2025، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

 

تحرك عربي تجاه سوريا

وأشار الشرقاوي أيضًا إلى أن حركة عربية محدودة، مع معظمها من الشرق العربي، قد بدأت في التحرك، حيث قدمت مصر مساعدات إنسانية في إطار دعمها المستمر لـسوريا وشعبها، مضيفًا أن مصر كانت دائمًا داعمة للسوريين، حيث استضافت ملايين اللاجئين السوريين على أرضها طوال العقد الماضي ووفرت لهم أعلى مستويات المعاملة.

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أمريكا القيادة السورية الجديدة الجولاني سوريا الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي

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