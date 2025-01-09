الخميس 09 يناير 2025
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4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

زلازل إثيوبيا تثير
زلازل إثيوبيا تثير الفزع، فيتو

 كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع 4 زلازل جديدة في إثيوبيا، صباح اليوم الخميس، وكانت قوة الزلازل تتراوح من 4 إلى 4.4 درجات بمقياس ريختر.

4 زلازل جديد تضرب إثيوبيا

 وأكد الدكتور عباس شراقي أن الزلازل الأربعة وقعوا بجوار بركان دوفن وبركان فنتالي بمنطقة الأخدود الإثيوبي، مشيرًا إلى أن السلطات الإثيوبية أجلت 80 ألفا من سكان منطقة الأخدود التي يقع فيها الزلازل والنشاط البركاني، خوفًا من زيادة معدلات الزلازل وثورة البراكين بالمنطقة، حيث بلغ عدد الزلازل التي ضربت إثيوبيا، منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، 64 زلزالا، بقوة تتراوح من 4 حتى 5.8 درجة بمقياس ريختر.  

4 زلازل جديدة تضرب إثيوبي، فيتو
4 زلازل جديدة تضرب إثيوبيا، فيتو

 وقال الدكتور عباس شراقي عن زلازل إثيوبيا اليوم: "4 زلازل فى الساعة الأولى من صباح اليوم: امتدادا للنشاط الزلزالى منذ 21 ديسمبر الماضى، وقعت 4 زلازل فى الساعة الأولى من صباح اليوم 9 يناير 2025 بقوة 4.4 - 4.0 درجة بجوار بركانى دوفن وفنتالى فى منطقة الأخدود الإثيوبى".

 

إجلاء 80 ألفا من سكان الأخدود الإثيوبي

 وأكد عباس شراقي على إجلاء 80 ألفا من سكان منطقة زلازل إثيوبيا، حيث قال: "وقد أخلت السلطات الإثيوبية منذ يومين حوالى 80 ألفا من سكان المنطقة خوفا من زيادة النشاط الزلزالي أو البركانى، بلغ إجمالي عدد الزلازل خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2025 حتى صباح اليوم 64 زلزال بقوة تتراوح بين 4.3 - 5.8 درجة على مقياس ريختر."

إجلاء 80 ألف من سكان الأخدود الإثيوبي، فيتو
إجلاء 80 ألفا من سكان الأخدود الإثيوبي، فيتو

 وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "النشاط الزلزالى بدأ فى منطقة الأخدود الإثيوبى فى 21 ديسمبر الماضى، بمعدلات غير مسبوقة حيث بلغ عدد الزلازل خلال الـ 19 يوم الماضية 116 زلزال بقوة تتراوح بين 4.3 – 5.8 درجة، آخرها 5 زلزل حتى عصر اليوم منها قوة 5.3 درجة قبل فجر أمس."
 

 وأكد شراقي أن "الزلازل أدت إلى بدء نشاط بركان دوفن، الجمعة الماضية، 3 يناير بخروج غازات وأبخرة وكتل صخرية ومياه وطين، وذلك لغليان المياه على أعماق تصل إلى 10 كم، قد يكون جزء من هذه  المياه من تسريبات بحيرة سد النهضة، من خلال أخدود النيل الأزرق الذى يربط بين بحيرة سد النهضة ومنطقة الأخدود الإثيوبى الرئيسى محل الزلازل الحالية، حيث درجات الحرارة العالية مما تتسبب فى غليان المياه وزيادة الضغط، وخروج الغازات والأبخرة من خلال التشققات التى تحدثها الزلازل."

 

وقال شراقي: إن"هذا يحتاج إلى دراسات علمية لتأكيد أو نفى هذه النظرية. كما يخشى من نشاط بركان فنتالى، الذى يسكن حوله عشرات الآلاف من السكان، وقد أخلت السلطات الإثيوبية بالفعل حوالى 80 ألفا فى الأيام الأخيرة."

 

تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

 وأكد شراقي أن "الزلازل الحالية بهذه القوة والمسافة 500 – 600 كم من سد النهضة لا تؤثر عليه، إلا إذا زادت عن 6.5 درجة، وهذا عادة مايحدث فى إثيوبيا بمتوسط مرة كل 10 سنوات، خاصة إذا اقتربت مراكز الزلازل من سد النهضة كما حدث فى 8 مايو 2023 حيث بلغت 100 كم، ولكن كان بقوة 4.4 درجة والتخزين كان حوالى 17 مليار م3 فقط فى ذلك الوقت. زلازل سد النهضة نتيجة وزن البحيرة لم تبدأ بعد"

هل تؤثر الزلازل على سد النهضة، فيتو
هل تؤثر الزلازل على سد النهضة، فيتو


 جدير بالذكر أنه ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الأول بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وكان على بعد 23 كيلومترًا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع الزلزال الثاني بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

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