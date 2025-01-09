حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصصا نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصصا نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

وبمواجهتهما اعترفا باارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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