الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالمنيا لسرقة الدراجات النارية

ضبط تشكيل عصابى بالمنيا
ضبط تشكيل عصابى بالمنيا لسرقة الدراجات النارية

ضبط  قطاع الأمن العام ، تشكيلا عصابيا بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.. وإعادة المسروقات.

 


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.
 

ضبط تشكيل عصابى بالمنيا لسرقة الدراجات النارية
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 14 واقعة سرقة لدراجات نارية بنطاق محافظات (المنيا - القليوبية – الشرقية – الجيزة) وقيامهما ببيع المسروقات لعميلهما "سئ النية" (ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 
 

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الامن العام مركز شرطة المنيا قطاع الأمن العام ضبط تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية

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