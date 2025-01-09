مصر تدين الهجوم على القصر الرئاسي في تشاد

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا أمس في محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

مصر تعلن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وأعربت مصر عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية والسلام.

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