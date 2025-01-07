وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من المبعوث الفرنسي إلى لبنان

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من "جان إيف لودريان"، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، تناول التطورات التي يشهدها لبنان، فى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

ضرورة التوصل لتوافق لبناني

تناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية.

تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية

كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، منوهًا إلى أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.