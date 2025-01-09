نقل الكهرباء توقع عقودًا لاستيعاب قدرات إضافية متجددة لمنطقة خليج السويس

وقعت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مع شركة إبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية، الأعمال المدنية والتركيب لمحول سعة ٧٥٠ م.ف.أ جهد١١/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف بمحطة محولات (s4) جهد ٢٢/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف.

توقيع عقود محولات S4

وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن توقيع العقد يستهدف تدعيم الشبكة لاستيعاب قدرات إضافية متجددة لمنطقة خليج السويس التابعة لمنطقة كهرباء القناة.

خطة الدولة لاستقرار التغذية الكهربائية

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء وتنفيذًا للتوجيهات في إطار المتابعة المستمرة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة.

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