ما مصير عودة السيد البدوي للوفد في ظل خلافات الهيئة العليا ورئيس الحزب؟

شهدت أروقة حزب الوفد خلال الأيام القليلة الماضية، خلافات حادة بين قيادات الحزب، حول فصل رئيس الحزب الأسبق الدكتور السيد البدوي، الذي فصل بقرار رسمي من رئيس الحزب الحالي الدكتور عبد السند يمامة.

ومنذ أيام، أصدر أغلبية أعضاء الهيئة العليا في الحزب بيانات إلغاء قرار رئيس الحزب بفصل السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من أركان بيت الأمة وكافة تشكيلاته.

أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعون على قرار الإلغاء





١) فؤاد بدراوي

٢) ياسر حسان

٣) طارق سباق

٤) د.خالد قنديل

٥) محمد عبد العليم داود

٦) محمد الفقي

٧) هالة الملاح

٨) إبرهيم صالح

٩) عبد الناصر خير

١٠) عباس حزين

١١) طارق تهامي

1٢) محمد الاتربي

١٣ ) كاظم فاضل

١٤) أنور بهادر

١٥ ) السيد الصاوي

١٦) عادل التوني

١٧) محمد فؤاد عبدالمجيد

١٨) سمر عاطف

١٩) حمادة بكر

٢٠) محمود طايع

٢١) أميمة عوض

٢٢) أحمد أنيس سراج الدين

٢٣) محمد بركات

٢٤) جمال شحاتة

٢٥) د.صابر عطا

٢٦) محمد عبد الجواد فايد

٢٧) محمود سامي

٢٨) محمد الصياد

٢٩) جمال بلال

30) عبد العزيز النحاس

31) محمد سويلم



فيما، علق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على قرار الهيئة العليا أمس بإلغاء قراره بفصل السيد البدوي من الحزب، لافتا أن الهيئة العليا ليست لها ولاية ولا اختصاص في إصدار قرارات، وليس لها سلطة التعقيب على رئيس الحزب.

وأضاف رئيس الوفد فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الهيئة العليا ليست جهة أعلى من رئيس الحزب، مشيرا إلى أنه لا يلغي قرار رئيس الحزب إلا رئيس الحزب نفسه أو حكم المحكمة، لافتا أن ما فعلوه أعضاء الهيئة العليا بعيد عن القانون واللائحة تماما.



وسرعان ما أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بيانًا جديدًا موجها للهيئة العليا بالحزب يوضح فيه الأسباب الحقيقية لفصل الدكتور السيد البدوى من الحزب.

وجاء نص البيان كالتالى:"

أسباب فصل السيد البدوى من الوفد

وأكد يمامة أنه تم إصدار قرر رئيس الحزب رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٥ بفصل السيد البدوي شحاتة، بسبب ما ذكره نصًّا بحواره التليفزيونى على قناة صدى البلد وشاهده الملايين داخل مصر وخارجها وعلى النحو المبين والمرفق بالقرار:

أولا قال السيد البدوي: إحنا ماعندناش حياة سياسية فى مصر أو حتى أحزاب معارضة.

ثانيا تابع خلال حديثه: حزب الوفد الحالي ماعدش يتحسب لا معارضة ولا أغلبية ولا له أي شكل ولا له أي منظر*

وتجرى حاليا محاولات أخرى من قيادات وأقطاب بيت الأمة لاحتواء الأزمة وإقناع رئيس الحزب بالعدول عن هذا القرار ولكن لم تعلن نتائج حتى الآن.

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