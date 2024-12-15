عبد السند يمامة: لن أسمح بأي مخالفات ومسؤوليتي حماية حزب الوفد

ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب بالحزب.



وقال عبد السند يمامة إن اجتماع اليوم مع رؤساء اللجان العامة وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب في بعض المحافظات كان مقررا له أن يعقد في محافظة بورسعيد يوم السبت الماضي ولكن لظروف ما لم يتم عقد هذا الاجتماع لذلك قررت ان يعقد اليوم في مقر الحزب الرئيسي من أجل توصيل رسالة اريد ان تصل للجميع خاصة أن الوقت حرج ونحن على اعتاب انتخابات نواب وشيوخ.

تابع يمامة: لذلك سوف نعمل على تجهيز الحزب خلال الثلاث أشهر القادمة وأريد أن أستطلع دور اللجان العامة خلال الـ3 سنوات الماضية منذ أن توليت رئاسة الحزب حتى الآن وأيضا تصفية أي خلاف في اللجان العامة بين الأعضاء.

الإجراءات الداخلية للحزب

وأضاف رئيس الوفد أن هناك حديثا عن دعوة لأعضاء اللجان والحزب بدون مراعاة الإجراءات الداخلية للحزب وهذا يعد فوضى وهناك قرار من رئيس الحزب ينص على عدم عقد اي فاعليه في المحافظات إلا بالرجوع لرئيس الحزب والحصول على موافقة لان وارد من يقوم بعقد اجتماع وفاعلية في المحافظات قد يكون له أغراض غير مشروعة.



وتابع قائلا:" حديثي اليوم يجب ان يسمعه المتآمرون على الحزب مشيرا أن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وفقا للائحة الحزب وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم عضوية الحزب بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية لإحداث طبيعية طبقآ للوفاة او فقد الاهلية او إرادية بالاستقالة او جزاء بالفصل واسقاط العضوية.

أما الاضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا اساس حقوق الانسان وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية واي قيد لقانون حياة أي حزب بالمعنى السابق تقيد أو تمنع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري وغير قانوني واعتداء على حق اساسي من حقوق الإنسان في ممارسة الحقوق السياسية حتى لو تذرع أو استند هذا التقييد أو المنع بنص في لائحة أو قرار صادر عن الحزب او احد مؤسساته لان هذا التصرف غير قانوني يشوبه عدم الشرعية.

تفكيك الحزب وزرع الفوضى

وأشار يمامة: إن من يدعو أو يشارك في دعوة لإعمال هذه فإنه يريد عمدا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع إلى تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي إلى تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم اسمح به ولن أعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب لاننا نريد للحزب البقاء والاستمرار وأداء دوره في مجتمع ديمقراطي باعتبارنا جزء من النظام السياسي في مصر، والحزب قوامه العضويه والعضويه بشر يجري عليهم أحداث طبيعية في الوفاة ويجري عليهم أيضا الحق بالانضمام للحزب طبقا للائحة ونشكر اللجان التي تقوم بضم أعضاء جدد للحزب.

وأذكر من قاموا بالاجتماع اللي تم الجمعة الماضية ان الدكتور السيد البدوي فصل 40 واحد من قيادات الحزب لما عرف انهم عملوا اجتماع في بيت الاستاذ محمود اباظة في الشرقيه واللي تم فصلهم كانوا قيادات في الحزب وكان منهم عصام شيحه وعبد العزيز النحاس وفؤاد بدراوي.

واستكمل أن المستشار بهاء الدين أبوشقة هو اللي أصدر قرار بتشكيل لجنة لعودة المفصولين وانا كنت رئيس لهذه اللجنة وانا اللي كتبت بقلمي قرار عودة فؤاد بدراوي للحزب وللاسف الغرض من هذا الاجتماع ليس مصلحة الحزب ولن نسمح بأي مخالفات ومسؤوليتي حماية الحزب.

وقال رئيس الوفد ان التقديم للانضمام في اللجنة النوعية وهي بيت الخبرة ولدينا 30 لجنة نوعية وتم فتح الباب للتقديم للجان النوعية من خلال تقديم طلب لمكتب رئيس الحزب وتقدم 257 وتم عرضهم على المكتب التفيذي وتم الموافقة وهذا وفي 57 عضوية جديدة في اللجان النوعية وهي نسبة لا تؤثر ثم تم فتح الباب مرة اخري وكلفت حاتم رسلان وعصام الصباحي والباب مفتوح لمدة اسبوعين قادمين لمن يرغب في التقديم،ثم ناتي للجان المحافظات الاقليمية وتشكيلها يتم من خلال الانتخاب وان تعذر يقوم رئيس الحزب بالتشكيل ويعرض الامر على المكتب التفيذي والتعين لمدة عام وهذه الفترة تمتد حتى يتم التشكيل وسوف اقوم بتكليف هذا الامر للمهندس حسين منصور وحسب اللائحة من يقوم بهذا السكرتير العام والسكرترية المساعدة وبالرغم من ذلك المهندس حسين منصور سيكون رئيس لجنة التظلمات.

وسوف اصدر قرارآ بهذا الامر وانا شخصيا ليس لي احد في انتخابات لجان نوعية او اقليمية وما يتم اختياره سوف يعرض على المكتب التنفيذي والحزب لا يوجد به فراغ ويجب ان نحافظ على الاستقرار داخل الحزب وللاسف الشديد في كل اللجان هناك انقسمات وانا ليس لي مصلحة مع اي احد ولا انفق المال على اي شئ يسئ للحزب او اعضاء الحزب لان هذا ليس مبدأي وسوف انتظر تقرير اللجان ماذا فعلت لتقيم دور اللجان وهذا ايضا سوف يحدث مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهذه المراقبة سوف تتم على مستوي اللجان واعضاء البرلمان خلال الثلاثة اشهر القادمة واتحدث معكم بصدق.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد: اريد ان اثني ايضا على قرار رئيس الوفد في اختيار المهندس حسين منصور رئيس للجنة التظلمات فيما يخص تعيين اللجان العامه لأنه وفدي قديم وليس له اي مصلحة.

وأضاف الهضيبى: اريد ان اوضح بعض الظلم الذي وقع علي ادارة الحزب خلال هذه الفترة واريد ان أؤكد ان اللجان العامة للحزب لم يتغير فيها عضو منذ ان تولي رئيس الحزب رئاسة الحزب منذ 3 سنوات باستثناء بعض التغييرات التي تمت وفقا للائحة الحزب وتم عرضها على المكتب التنفيذي للحزب وهناك 27 رئيس لجنة في المحافظات لم يتم تغير أحد منهم غير رئيس لجنة واحد ة والباقي مستمر في رئاسة اللجنة منذ 3 سنوات وهي بداية تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب، ودور السكرتير العام هو التنظيم وانا مع كل الوفدين وعلي مسافه واحده من الجميع والوفديون هم اعضاء الجمعية العمومية الحالية ولولا الوفديين القدماء ما وصل الوفد إلينا اليوم ونتشرف بهم وهم في الجمعية العمومية ولم يتم استبعاد أحد.

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