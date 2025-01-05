فصل السيد البدوى من حزب الوفد

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.

وفى وقت سابق قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن أعضاء حزب الوفد من حقهم الاطلاع على ما يحدث داخل حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا من الهيئة العليا بعدم إجراء أي تعديل حول الجمعية العمومية.

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