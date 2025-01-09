كأس مصر، حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة أبو قير

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام أبو قير للأسمدة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويسعى الزمالك لتجاوز عقبة أبو قير للأسمدة والصعود لدور الـ16 بحثًا عن التدرج في البطولة من أجل الفوز بها.

فيما يأمل فريق أبو قير للأسمدة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من كأس مصر أو خوض مباراة كبيرة والخروج بشكل مشرف من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة اليوم الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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