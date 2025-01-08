محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يشهدان تسليم موقع فرع الإفتاء بالمنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية اليوم، تسليم موقع إنشاء مقر فرع الافتاء بالدقهلية بشارع الجيش بمدينة المنصورة على مساحة حوالي 430 متر، وأكد المحافظ على توفير سبل الدعم والتعاون المطلوب لسرعة الانتهاء من إنشاءها.

تخصيص مساحة 430 متر لصالح دار الإفتاء لإقامة فرع لها بالمنصورة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص مساحة 430 متر لصالح دار الإفتاء لإقامة فرع لها،

تم الانتقال لتفقد القطعة على الطبيعة بحضور لجنة مشتركة من المحافظة والإفتاء وتم تسليم المساحة المخصصة خالية من أي اشغالات أو تعديات، وأن القطعة أصبحت تابعة لدار الإفتاء للبدء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بحي شرق المنصورة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز المشروعات، ولتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.

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