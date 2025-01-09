التعادل يسيطر على مواجهة الزمالك وأبو قير للأسمدة بعد مرور 15 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الربع ساعة الأولى من اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريق وأضاع كل فريق فرصة خطيرة كانت كفيلة بتقدم أحدهم على الآخر.

وقد شهد ستاد القاهرة الدولي أجواء مشتعلة قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد أن وجد عمال المهمات بغرف ملابس نادي الزمالك أن هناك مياه تم رشها على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الأبيض مما جعل العمال يقومون برش ملح حول مقاعد البدلاء وفي جميع أركان ستاد القاهرة خوفًا من وجود ما أسموه بـ"أعمال سحر" من الفريق المنافس حسب وصفهم.

ولم يكتف المسئولين عن الزمالك بذلك بل أكدوا أنهم سيقومون بتحرير محضر بالواقعة في قسم مدينة نصر لإثبات الحالة.

وصعد فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة اليوم بعد تحقيق الفوز على بلدية المحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر، ليضرب موعدا مع الزمالك الطامح لتعويض إخفاق النسخ الأخيرة في الكأس بعدما ودع الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح وفي النسخة السابقة لها خسر في المباراة النهائية ضد الأهلي بهدفين دون رد، وهي المواجهة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل الاساسي خوفا من مفاجاءت كاس مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو

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