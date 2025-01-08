الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بشوارع المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم.

الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة للتربية والتعليم

ووجه الدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام سباحة تعليم الدقهلية خلال أسبوع ليكون جاهزًا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه له بالمتابعة اليومية لسير الأعمال حتى موعد الانتهاء.

محافظ الدقهلية يتفقد مساكن الجلاء

كما تفقد محافظ الدقهلية مساكن الجلاء والتقى بالمواطنين، ووجه لرئيس حي غرب بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساكن وداخلها ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة 

وتفقد محافظ الدقهلية عددًا من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع المشاية والجمهورية وجيهان وشارع بورسعيد والسكة الحديد وميت حدر، وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس.

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وشدد على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليًّا، وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يومًا بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.

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