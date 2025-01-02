الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مول المواردى بالسيدة زينب

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال التفقد
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قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمجمع مول المواردى بالسيدة زينب، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية به.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

 

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محافظ القاهرة: تسكين الوحدات الإدارية والمحلات بمول المواردى 

 

وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة باستكمال تسكين الوحدات الإدارية والمحلات بالمجمع، مع رفع كفاءة المنطقة المحيطة به.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير الجارية تأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التابعة لها، لتعظيم مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقع مجمع مول المواردى على مساحة ١٥٥٣٠م٢ بمنطقة أبو الريش بالسيدة زينب، ويتكون من مبنى ٥ أدوار به ٦٠ وحدة إدارية، ومبنى دورين به ٤٩ محلا تجاريا، ويدار من خلال إدارة الأسواق بالمحافظة، كما يوجد به ساحة انتظار سيارات تسع ما يقارب ١٠٠ سيارة.

 

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