أزمات الثانوية مستمرة.. نظام البكالوريا المصرية يثير الجدل.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة.. وخبراء التعليم وأولياء الأمور بين المؤيد والمعارض

نظام البكالوريا المصرية، حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تفاصيل نظام البكالوريا الجديد الذي أعلن عنه أمام مجلس الوزراء أمس، والمقرر تطبيقه بداية من العام المقبل على طلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

يهدف النظام إلى: تنمية المهارات الفكرية والنقدية. التعلم متعدد التخصصات. التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين. الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.



هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب: الطب وعلوم الحياة. الهندسة وعلوم الحساب. الأعمال. الآداب والفنون.



تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.

درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة.

مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق

خبير تربوي يكشف مميزات وإشكاليات نظام البكالوريا المصرية

ومن جانبه كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي مميزات وعيوب نظام البكالوريا الذي أعلن عن وزير التربية والتعليم.

وقال الخبير التربوي إن تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والآداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته وهي:



1. التركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل.

2. تعدد فرص التقييم (التقييم المستمر) وإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه.

3. قصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية.

4. إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات.

5. تسمح بالاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة.

6. تتضمن إحداث تطوير في كافة المناهج الدراسية.

7. دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد.

وتساءل الخبير التربوي عن كيفية تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم وهو ما يعنى تطوير وإعداد مناهج جديدة على الرغم من أنه من المخطط إحداث تطوير في مناهج هذا الصف بعد سنتين من الآن؟ العام القادم يشمل تطوير مناهج الصف الثاني الإعدادى والعام الذي يلية تطوير مناهج الصف الثالث الاعدادى، يليها تطوير مناهج الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى عدم وضوح التصور بكافة تفاصيله، وعدم التمهيد لوجود هذا المقترح، وسرعة تغيير نظام الثانوية العامة يثير الربكة والأمر يحتاج إلى استقرار أكبر، وشغل الامتحانات في المدارس لمدة ٤ شهور في السنة مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، وجعل البرمجة والحاسب الآلى مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها، وادراج التربية الدينية كمادة أساسية وهو أمر غير ممكن بالوضع الحالي.

وصفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مقترح شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة" بـ«الممتاز والبسيط وغير المشتت للطالب».

مؤسس «أمهات مصر» تصف مقترح شهادة البكالوريا المصرية بـ«الممتاز والبسيط»

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن المقترح يتضمن دراسة الطالب 7 مواد أساسية داخل المجموع، إضافة إلي مادتين خارج المجموع، في الصف الأول الثانوي، بينما يدرس 3 مواد أساسية ومادة تخصص بالصف الثاني الثانوي، وفي الصف الثالث الثانوي يدرس مادة التربية الدينية بالإضافة إلي مادتين تخصص بإجمالي 3 مواد، ويلتحق الطالب بالجامعة بناء على المجموع في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وبالتالي عدد المواد في المقترح قليل ولا تشتت الطالب.

شهادة البكالوريا المصرية

وأكدت عبير على ميزة أخرى في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، ألا وهي: "نظام التحسين مرتين في العام، يبعد الطالب وولي الأمر عن الضغط النفسي والتوتر والقلق من المجموع، لأنه يعطيه الفرصة للتعويض في حالة أراد الطالب ذلك"، مستطرده: "الجميل أيضًا، عندما يقوم الطالب بالتحسين وحصل علي مجموع أقل مما حصل عليه في الامتحان لأول مرة، فتحسب له الدرجة الأعلي، وهذا أمر جيد جدًّا".

ولفتت عبير النظر إلي أن مقترح البكالوريا المصرية تقضي بنسبة كبيرة على الضغط النفسي الذي يعاني منه الطالب وأولياء الأمور في الثانوية العامة، خاصة مع كل هذه المميزات التي يتمتع بها المقترح الجديد، ولكن إذا تم تطبيقه كما أعلن عنه دون تغيير فيه، بالإضافة إلي ضرورة وجود معلمين متخصصين وبنية تحتية مناسبة داخل المدارس.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على أهمية الحوار المجتمعي لجميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وخبراء وأولياء الأمور، لإبداء رأيهم في المقترح ومشاركتهم فيه قبل تطبيقه.

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