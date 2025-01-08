الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم: حوار مجتمعي مع جميع المعنيين قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظام البكالوريا، فيتو
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قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "سيتم طرح نظام الثانوية العامة الجديد أو البكالوريا المصرية، للحوار المجتمعي الكبير يشارك فيه كافة أطراف المنظومة التعليمية والخبراء والمعلمون ومجالس الآباء والأمناء والإعلاميون، وسيتم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعليقات لتدوينها وأخذها في الحسبان للتأكد أن النظام ينال رضا الرأي العام".

 

نظام البكالوريا المصرية

وبسؤاله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو الناس والحوار المجتمعي قالوا لأ لنظام البكالوريا المصرية أو نظام الثانوية العامة الجديد، هتعلموا إيه؟.
علق متحدث التعليم: "لا أعتقد أنهم سيرفضون نظام البكالوريا المصرية؛ لأنه أفضل بكثير من النظام القديم للثانوية العام وسينهي كابوس الثانوية العامة".

 

مواد الصف الثاني والثالث الثانوي في النظام الجديد

وأوضح: "نظام البكالوريا المصرية سيكون به 4 مواد للدراسة في الصف الثاني الثانوي، و3 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، والطالب سيكون أمامه أكثر من فرصة لتحسين مستواه سواء الدور الأول أو الدور الثاني، ومتاح للطالب في الصف الثالث دخول أي مادة دور أول ودور ثاني أيضا لتحسين مستواه".
 

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خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام "البكالوريا المصري"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية وتقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة للطلاب.

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