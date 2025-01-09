الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يبدأ أولى خطوات ضم عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية عن أولى خطوات مانشستر سيتي للتعاقد مع عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة سكاي سبورتس فإنه تم إبلاغ آينتراخت فرانكفورت بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع عمر مرموش.

وتابعت أن آينتراخت يطلب حاليًا حوالي 80 مليون يورو، وأي عرض أقل من ذلك سيتم رفضه بشكل مباشر.

واضافت: يعتبر كل من مانشستر سيتي وممثلي مرموش أن مبلغ الانتقال يتراوح بين 50-60 مليون يورو هو أكثر منطقية.

ويقدم مرموش موسما استثنائيا مع فرانكفورت، حيث يحتل المركز الثاني بين أفضل هدافي الدوري الألماني هذا الموسم وأيضا يعتبر ثاني أكثر اللاعبين صناعة وتسجيل أهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

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