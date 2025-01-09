مسلسلات رمضان 2025، أحمد داود يبدأ تصوير "الشرنقة"

بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسله الشرنقة وهو اسم مؤقت للمسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

ونشر داود على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس التصوير وعلق: "الشرنقة.. رمضان ٢٠٢٥".

تفاصيل مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة (اسم مؤقت) بطولة أحمد داود ويشاركه البطولة كل من مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

فيلم الهوى سلطان

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهوى سلطان لـ أحمد داود نجاحًا كبيرًا بدور العرض في السينمات، وتجاوزت إيراداته الـ 82 مليون جنيه. الفيلم بطولة أحمد داود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشيرجي، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

الانتهاء من مسلسل كل سنة مرة

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

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