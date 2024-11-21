الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد داوود يكشف سبب غيابه عن فيلم أولاد رزق 3 (فيديو)

الفنان أحمد داوود،
الفنان أحمد داوود، فيتو

كشف الفنان أحمد داوود، السبب وراء غيابه عن فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.

 

سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

أحمد عز في لقاء مفتوح بمهرجان القاهرة: قدراتي الفنية كانت على قدي.. تتلمذت على يد هؤلاء.. «الممر» و«الاختيار» أعادا تجربة رأفت الهجان.. وهذا سر نجاح «ولاد رزق»

عشقت شخصية «رضا»، أحمد عز يكشف سر نجاح سلسلة «ولاد رزق» (فيديو)

سبب اعتذار أحمد داوود عن أولاد رزق 3

وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببا في الاعتذار".

 

 

 

وأكمل: "في الآخر ربنا قال لي أنت مكانك مش في أولاد رزق 3، وأنا سلمت أمري لله وبعيدا عن الاختلافات بشأن المشاركة بالفيلم ربنا اختار لي الأفضل، وفي النهاية أتمنى أكون في الجزء الرابع للفيلم".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد داوود الفنان احمد داوود ولاد رزق 3 أولاد رزق الراديو 9090

مواد متعلقة

أحمد عز في لقاء مفتوح بمهرجان القاهرة: قدراتي الفنية كانت على قدي.. تتلمذت على يد هؤلاء.. «الممر» و«الاختيار» أعادا تجربة رأفت الهجان.. وهذا سر نجاح «ولاد رزق»

عشقت شخصية «رضا»، أحمد عز يكشف سر نجاح سلسلة «ولاد رزق» (فيديو)

ولاد رزق 3 يتصدر الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

منوعات

المزيد

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة، أدعية فيها الخير والبركة

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

المزيد
الجريدة الرسمية