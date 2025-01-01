عمومية الأطباء تثير خلافا باجتماع «صحة النواب» وسط مطالب بإلغائها

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن أطباء مصر جزء من الوطن، قائلا:" نحن حريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن".

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وسط مطالب برلمانية بإلغاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المقرر لها بعد غد الجمعة.

وقال: “نحن مع استقرار الوطن والسلام. لا يمكن ان نرضى أي أذى لنفسنا أو بلدنا، نحن جزء من البلد كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات، المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء”.

مطالب بإلغاء الجمعية العمومية بنقابة الأطباء

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة التي سبق ودعا لها قبل التوافق على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية التي تعهد بها النواب والحكومة بما يلغي الحبس الاحتياطي، ويعيد تعريف الخطأ الطبي ويحدد الخطأ الجسيم، فضلًا عن تعديل مواد العقوبات ٢٧، و٢٨.

توقيت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن توقيت الجمعية العمومية للأطباء غير مناسب والهدف تحقق.

وأبدى المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، استياءه لوجود بعض التصريحات والتعليقات المنسوبة لبعض الأطباء، وعضو بمجلس النقابة تتهم مجلس النواب بالالتفات على النصوص.

وطالب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإلغاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء.

واتفقت معه النائبة سهير عبد الحميد، محذرة من إثارة البلبلة، قائلة: كل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض، الجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري ليه الجمعية العمومية؟".

فيما رد وزير الصحة والسكان، قائلا:"الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا".

من جهته قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: مختلف مع النواب، لا يليق أن يطلع منا ذلك، نحن نسير في طريقنا ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء ومجلس نقابة الأطباء والأطباء.

من جهته قال عبد الهادي القصبي: ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب، كفيل بالرد على هذه الافتراءات، وقلنا مجلس النواب منفتح على جميع الآراء، وانعقاد هذه الجمعية فيه شبهة كبيرة أضم صوتي للنواب برفض هذه الجمعية.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار بيان بإلغاء الجمعية العمومية.

موقف نقابة الأطباء من إلغاء الجمعية العمومية

فيما رد نقيب الأطباء، قائلا: الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته، نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم ، وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة.

وواصل نقيب الأطباء، قائلا: "لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها، إحنا جزء من مؤسسات الدولة".

وتدخل المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا: أؤكد إني لم أتكلم عن إلغاء الجمعية أو عدمه اتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة.

وأشار إلى أن النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط، ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس"، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلاما ويلتف على النصوص.

وأكد أن الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات، والتحول في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم"، متابعا: "لكن إلغاء الجمعية أمر يخص النقابة".

ووجه حديثه لنقيب الأطباء، قائلا: "عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون، لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعاه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف".

من جانبه عقب نقيب الأطباء، قائلا: "من صرح أن مجلس النواب يلتف، هاجم النقابة هجوما رهيبا وهاجم النقابة لأننا شربنا شاي بالياسمين"، فقاطعه وزير الصحة، قائلا: "ما ينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش .. حاسبه".

فيما رد نقيب الأطباء، قائلا: "أحاسبه ونص"، متابعا: "إحنا بنعمل شغلنا وفي تفاهم على أعلى مستوى ولست مصرا على أي صيغة، أنا أقول محتاجين إيه كأطباء والتشريعيون قادرون على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع.

وتابع نقيب الأطباء: أنا لست مسئولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا"، فقاطعه وزير الصحة، قائلا: إن صاحب التصريحات "أمين عام النقابة".

من جانبه تعهد نقيب الأطباء، بمراجعة كل ما قيل بالأمس.

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