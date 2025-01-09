القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

أثارت تصريحات الفنان عمر مصطفى متولي في البرنامج الذي يقدمه عبر قناته على يوتيوب والذي يحمل اسم “ليك لوك 2” جدلًا واسعًا، وذلك بعدما صرح الفنان الشاب بأن الفنان شكري سرحان حصل على “نجومية” تتخطى موهبته.

حيث وجه عمر سؤالًا إلى أحمد فتحي عن النجم الذي يراه في تاريخ السينما المصرية حقق نجاحًا كبيرًا ولكن بـ “بركة ربنا”، أي أن أحمد فتحي عليه أن يختار نجمًا وصل إلى مكانة عالية ولكن فتحي لا يراه ذو موهبة كبيرة أو أن حجم “نجوميته" كان أكبر من موهبته، فجاءت إجابة فتحي “معظم جانات السينما المصرية”، ليرد عليه عمر “أنا كانت إجابتي على السؤال ده شكري سرحان”.

لم تمر تصريحات متولي مرور الكرام، بل أثارت الجدل خاصة وأن شكري سرحان يعتبر من أبرز وأهم نجوم السينما المصرية في جيلها الذهبي.

بيان من أسرة شكري سرحان

ولقد نشر محسن سرحان، المتحدث الإعلامي عن أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، عبر صفحته على فيس بوك بيانًا على لسان عائلة الفنان شكري سرحان وعلى لسانه، حيث أفاد البيان ما يلي: “لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولي فى أحد البرامج على السوشيال ميديا الذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا".

ووجه البيان دفة الحديث إلى عمر متولي: "أوجه ردي عليك ببعض الحقائق التى لا تعلمها لصغر سنك وموهبتك وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصرى والعربى اولا شكرى سرحان خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكى طليمات وجورج ابيض ويوسف وهبى وعمره لايتجاوز السادسة عشر ولو كنت مكانه لارتعدت فرائصك وانعقد لسانك لقيمة هؤلاء الكبار ولكن شكرى سرحان الفتى الصغير كان صاحب موهبة اثقلتها الدراسة التى لا أظنك تعرف منها شيء”.

وتابع: “ثانيا شكرى سرحان عندما كان أصغر منك سنا إل أنه كان أغلى نجم في الوطن العربى ويشار إليه بالبنان من مخرجين ومنتجين ونقاد لقيامه ببطولات لن تحققها انت لو بلغت من العمر أرذله فقد قام ببطولة ابن النيل وهو ابن العشرين وابن النيل واحدا من أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما وتبعه بأفلام الزوجة الثانية وقنديل ام هاشم واللص والكلاب ولم يتجاوز عمره الثلاثين وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات ”.

وأردف: "ثالثا شكرى سرحان اختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فنى جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه فى أكاديميات الفنون وحصل شكرى سرحان على نصيب الأسد برصيد 16 فيلم معظمهم بطولة مطلقة.

وتابع: “رابعا..هل تعلم يا عمر يا صاحب الموهبة الصغيرة حاليا ولربما تثقلها الأيام فيما بعد أن العالمية جاءته تسعى وشارك فى عدة أفلام عالمية منها قصة الحضارة وابن كيلوباترا.. ولكنه رفضها لتمسكه بأسرته الصغيرة وحرصه على تربية ولديه الصغيرين وقتها يحيى وصلاح تربية شرقية إسلامية خوفًا من الحياة في أوروبا ولأنه كان يتخذ الفن رسالة ولم يسعى للتربح واكتناز الأموال كما يفعل الجميع الان إلا مارحم ربى”.

وأضاف: “وهل تعلم ياعمر أن عائلة سرحان من أكبر العائلات الفنية في الوطن العربي ولم تلعب الواسطة دورا في حياة أحدهم كما فعلت معك كونك ابن شقيقة عادل إمام وأظنك قد بلغت الأربعين من عمرك أو قاربت ولم تحقق نجاحًا يحسب لك ولم تحصل على بطولة حتى الآن رغم واسطتك”.

وقيل في البيان: “وإذا ما قارناك بشكري سرحان حين بلغ الأربعين فقد تجاوزت أفلامه في هذا العمر أكثر من 100 فيلم منها أكثر من 90 فيلم على الأقل بطولة مطلقة من إنتاج أشهر شركات الإنتاج واكبر المخرجين ولا أخفيك سرا أن زميله الفنان العالمى عمر الشريف أنتج له فيلم ليضمن أمواله وأظنك لا تعرف اسم الفيلم ولا تعرف هذه المعلومة من الأساس”.

واختتم: “شكرى سرحان كان فتى األ ونجم من بداية عمر العشرين وأنت قد بلغت الأربعين ومازلت زغرات فهل يقيم الزغرات النجوم ياعمر”.

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