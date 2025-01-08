الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق بحيرة قارون في الفيوم

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، تعرضوا لحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق،  يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق بحيرة قارون السياحي، بعد مدخل قرية تونس بدائرة مركز يوسف الصديق، ووجود مصابين، انتقلت إلى موقع البلاغ  قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتبين من المعاينة الأولية أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، فوقع التصادم.

قرارات النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي انتدبت خبيرا فنيا لفحص السيارتين، وإعداد تقرير عن حالة كل سيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل مركبة، وتحديد مسئولية السائقين عن الحادث، وتولي التحقيق.

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وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على جانبي الطريق، بعد توقف دام فترة قاربت علي ساعتين.

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