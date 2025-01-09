موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

حظى المسلسل التركي المؤسس عثمان بموسمه السادس باهتمام جماهيري واسع، ويرجع هذا للحبكة الدرامية المتقنة من صناع العمل، والحقبة التاريخية التي لطالما جذبت عشاق الدراما بفضل الملابس الجميلة والشخصيات المؤثرة والصراعات العديدة التي يمكن إضافتها إلى الحقبة العثمانية.

ويبحث العديد من متابعي المسلسل عن الحلقة الـ 177 من المؤسس عثمان، لكونها واحدة من أبرز الحلقات في الموسم السادس، حيث تجمع بين التشويق والصراعات والمفاجآت المنتظرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

كما تم تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177 بسبب احتفالات رأس السنة ومباريات بطولة كأس تركيا التي تزامنت مع موعد البث الأسبوعي، والتي من المقرر عرضها على قناة ATV التركية، الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 15 يناير، وعلى قناة الفجر الجزائرية الخميس الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

تعرض القناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان، الذي يروي رحلة تأسيس الدولة العثمانية بقيادة عثمان بن أرطغرل، هذا العمل يتميز بإنتاجه الكبير، وسرده التاريخي المثير، بالإضافة إلى عناصر الدراما التي جعلته من أبرز المسلسلات التاريخية في السنوات الأخيرة.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان، ويسير على خطى والده ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

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