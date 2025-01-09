الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

مسلسل المؤسس عثمان،
مسلسل المؤسس عثمان، فيتو

 حظى المسلسل التركي المؤسس عثمان بموسمه السادس باهتمام جماهيري واسع، ويرجع هذا للحبكة الدرامية المتقنة من صناع العمل، والحقبة التاريخية التي لطالما جذبت عشاق الدراما بفضل الملابس الجميلة والشخصيات المؤثرة والصراعات العديدة التي يمكن إضافتها إلى الحقبة العثمانية. 

ويبحث العديد من متابعي المسلسل عن الحلقة الـ 177 من المؤسس عثمان،  لكونها واحدة من أبرز الحلقات في الموسم السادس، حيث تجمع بين التشويق والصراعات والمفاجآت المنتظرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

كما تم تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177 بسبب احتفالات رأس السنة ومباريات بطولة كأس تركيا التي تزامنت مع موعد البث الأسبوعي،  والتي من المقرر عرضها على قناة ATV التركية، الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 15 يناير، وعلى قناة الفجر الجزائرية الخميس الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177

تعرض القناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان، الذي يروي رحلة تأسيس الدولة العثمانية بقيادة عثمان بن أرطغرل، هذا العمل يتميز بإنتاجه الكبير، وسرده التاريخي المثير، بالإضافة إلى عناصر الدراما التي جعلته من أبرز المسلسلات التاريخية في السنوات الأخيرة.

 

قصة مسلسل المؤسس عثمان

 وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان، ويسير على خطى والده ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسلسل التركي المؤسس عثمان المؤسس عثمان عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177 المسلسلات التاريخية المسلسل التركي الحقبة العثمانية الدولة العثمانية مسلسل المؤسس عثمان المؤسس عثمان الحلقة 177 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية