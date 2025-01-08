الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موظفة في شركة، دور بتول الحداد في مسلسل "تليجراف"

بتول حداد وأحمد حاتم
بتول حداد وأحمد حاتم

كشفت الفنانة بتول الحداد عن تفاصيل دورها في مسلسل "تليجراف" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

وقالت  بتول الحداد في تصريح لها إنها تلعب دور، شخصية تدعى "سارة" تعمل في شركة أحمد فهمي وتواجه كل أبطال العمل أحمد فهمي ونجلاء بدر وأحمد ماجد وصفاء الطوخي ويوسف عثمان.

وجمعت مشاهد بين بتول الحداد والفنانة ياسمين عبد العزيز في أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز.

 

كما تستعد بتول الحداد لبدء تصوير مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، غفران محمد، تأليف: محمد سيد بشير
إخراج: إبراهيم فخر، إنتاج: مها سليم.

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

 

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أحمد فؤاد سليم أحمد فهمى أحمد ماجد الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة بتول الحداد غفران محمد

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