الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

جوزيف عون مرشح "القوات اللبنانية" لرئاسة الجمهورية، والنتيجة غير محسومة لهذا السبب

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

أكد النائب في البرلمان اللبناني، فادي كرم، وعضو كتلة "القوات اللبنانية"، أن "قائد الجيش الجنرال جوزيف عون، هو المرشح الرسمي والنهائي عن كتلة "القوات" لرئاسة الجمهورية"، موضحًا أن "هذا الموقف هو موقف نهائي من قبلهم".

 موقف نهائي من القوات اللبنانية

وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "بكل صراحة ووضوح، الجنرال جوزيف عون هو مرشحنا، وهو موقف نهائي من القوات اللبنانية اليوم وهو ما أعلناه يوم أمس"، مشيرًا إلى أن "القوات تأمل في أن يصل جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، ولكن حسم النتيجة ليس بالأمر السهل". وأضاف أن "عون يحتاج إلى 86 صوتًا من النواب كي يتمكن من تجنب مسألة الطعن الدستوري".

وأوضح النائب في البرلمان اللبناني أن "القوات اللبنانية لم تبدل موقفها، حيث كانوا أول من أشار إلى إمكانية التوافق على انتخاب الجنرال عون"، قائلًا: "نحن أول من ذكرنا أنه إذا كان هناك أمل في أن يتم التوصل إلى توافق على جوزيف عون، نحن أول المسهلين والداعمين لهذا الأمر".

 إشكالية بسبب المادة الدستورية

وأضاف كرم أنهم "كانوا مستعدين لدعم هذا التوافق، لكن عندما تبينت صعوبة التوصل إلى توافق خلال الأسبوع الماضي، بدأ البحث عن البديل". وأضاف: "لم يكن هناك بحث في البديل، وعندما تبينت إمكانية التوافق عليه، مشينا في هذا الاتجاه".

وبخصوص عملية انتخاب جوزيف عون، قال كرم: "انتخاب جوزيف عون يتم إما بــ86 صوتًا، أو سيكون هناك إشكالية بسبب المادة الدستورية التي تنص على ضرورة تعديل الدستور من أجل تعيين موظف فئة أولى". وبيّن أنه "في حال تم الاقتراع لـ86 صوتًا لصالح جوزيف عون، فإن ذلك سيعني دعم النواب لهذا المرشح، مما يجعل تعديل الدستور غير ضروري". 

وأضاف عضو كتلة "الجمهورية القوية" أن "الأمور ما زالت غير محسومة بشكل نهائي"، حيث قال: "لا يمكن القول أنه تم حسم الأمر، وحتى هذه اللحظة لم يحسم الأمر، وربما لن يكون هناك صوت لصالح جوزيف عون، ولكن ربما بعد ساعة أو ساعة ونصف قد يتغير الوضع". 

محاولة إيصال جهاد أزعور سقطت

وفيما يخص محاولات بعض الأطراف الأخرى، أوضح كرم أن "محاولة إيصال جهاد أزعور سقطت"، حيث لم تنل هذه المحاولة الموافقة المطلوبة في الأيام الأخيرة. وأضاف: "اليوم يحاولون الوصول إلى هذه المسألة للتخلص من جوزيف عون، في الوقت الذي حسم عدد كبير من الكتل السياسية أمرها وقررت المضي قدما في دعم ميشال عون، حتى ولو استلزم الأمر المرور عبر عشرات الدورات الانتخابية".

ويشهد لبنان اليوم الخميس، حدثًا تاريخيًّا، حيث تعقد جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

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