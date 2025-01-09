الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط...

نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعا بشأن تشكيل لجنة الإصحاح البيئي

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

 عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا بشأن تشكيل لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة، وذلك بناءً على توجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولًا بأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المديريات ومدير مديرية الصحة والإدارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

 

"نائب المحافظ" تؤكد على أهمية توقيع بروتوكولات تعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين 

 وشهد الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة المقترحة واختصاصاتها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل شاملة لتحقيق أهدافها، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية توقيع بروتوكولات تعاون بين المدارس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لكسح مياه الصرف الصحي أول بأول، وبالنسبة لمصنع مخلفات أبو جريدة ضرورة فصل مخلفات بين المخلفات العضوية والصلبة.

اجتماع بشأن تشكيل لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة، 
اجتماع بشأن تشكيل لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة، 

 وأكدت نائب المحافظ على أهمية هذه اللجنة في توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين، والحد من التلوث البيئي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وشددت على ضرورة وضع خطط وبرامج مستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما وجهت بالاستعانة بمديرية التربية والتعليم ومسئولى سلامة الغذاء والرصد البيئى.

ومن المتوقع أن تساهم هذه اللجنة في تحقيق العديد من الإنجازات، منها: "رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث، ودعم المشاريع البيئية المستدامة".

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